Под Горловкой силы АТО сорвали атаку БТРов и пехоты боевиков на опорный пункт

Боевики из оккупированной Горловки Донецкой области продолжают провоцировать силы АТО, обстреливая позиции украинских военных.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Озеряновки (поселок на юго-западной окраине Горловки) группа пехоты боевиков с двумя БТР-80 выдвинулась к переднему краю на западной окраине посёлка и попыталась скрытно выйти к опорному пункту сил АТО севернее речки Батмановки. Террористы были выявлены боевым охранением украинских войск, открывшим огонь. В ходе боестолкновения БТР-80 вели прикрывающий огонь из штатного вооружения, после чего противник отступил.

Кроме того, в районе Горловки боевики из стрелкового вооружения и двух станковых гранатомётов АГС-17 обстреляли позиции украинской армии между Шумами и Майорском (северная окраина Горловки). Огонь велся с двух точек — с Посёлка 6-7 и со стороны ул.Смирнова.

Ранее "Главред" сообщал, что днем ранее горловские боевики пытались выбить силы АТО из Зайцево и Майорска.