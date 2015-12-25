Военный эксперт назвал причины продолжения вооруженного конфликта на Донбассе

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко назвал причины, по которым продолжаются военные действия на Донбассе.

Об этом он рассказал на чате в "Главреде", комментируя ответ на вопрос читателя, каковы причины, не позволяющие завершить войну на Донбассе и только ли дело в России?

По его словам, дело не только в России.

"Дело еще в недостаточно сильной позиции Украины и малоэффективной помощи Запада", — сказал Романенко.

По его мнению, одной из причин ошибок в работе Генштаба, которые имели место в организации проведения и обеспечения боевых действий, "является незавершенность реформирования структуры Министерства обороны и Генштаба.

Определение новых функций, их размежевание в соответствии со стандартами НАТО, опытом ведения войны в Украине и локальных войн в мире.

И пока не будет решен этот вопрос, а также вопрос кадрового обновления структур управления Вооруженными Силами во всех звеньях, в первую очередь — в оперативном и стратегическом, можно ожидать издержек в управлении ВСУ", — говорит Романенко.

Напомним, ранее дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко сказал, что Минские соглашения не принесут Украине мир, потому что мы себя добровольно ограничили в силовых методах решения вопроса Донбасса, а у России нет ресурсов продолжать агрессию.

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