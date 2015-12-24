Военный эксперт о противоречиях Кремля и боевиков: такова судьба во всех марионеток

Между Кремлем и главарями ДНР и ЛНР возникают противоречия, которые могут привести к тому, что Александр Захарченко и Игорь Плотницкий могут разделить участь убранных с Донбасса и оставшихся не удел Игоря Гиркина (Стрелкова) или Игоря Безлера (Беса).

Об этом бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".

"Противоречия между руководством так называемых "республик" и российским руководством были, есть и будут оставаться в связи с тем, что исторически такова судьба во всех марионеток. Примером тому — судьбы известных главарей Стрелкова, Безлера и многих других, на очереди — Захарченко и Плотницкий. И вопрос не столько в том, что возникают противоречия при ведении боевых действий, а вопрос в том (теоретически и практически), что такова участь наемников, коллаборационистов и ренегатов в любой стране", — подчеркнул военный эксперт.

В то же время, говоря о том, какие силы в России сегодня больше всего заинтересованы в продолжении войны в Украине, экс-замначальника Генштаба ВСУ заметил: "Это непосредственное окружение Путина, которое зарабатывает большие средства на войне в Украине".

Напомним, ранее Романенко назвал причины продолжения вооруженного конфликта на Донбассе.

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