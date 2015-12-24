"Народный фронт" требует дать публичную оценку событиям в Коминтерново

Президент Украины, Министерство обороны и Генеральный штаб должны дать публичную оценку по захвату подразделениями российской армии села Коминтерново, несмотря на объявленный режим перемирия.

Об этом сегодня на брифинге в парламенте заявили народные депутаты фракции "Народный фронт".

"Я хотел бы предупредить высшее военное руководство, что у нас нет никакой "серой зоны" — есть святая украинская земля, за которую погибают украинцы. Поэтому я хотел бы услышать официальную точку зрения Главнокомандующего наших Вооруженных Сил Петра Порошенко относительно ситуации, складывающейся в приграничных районах, услышать, как отреагируют наши ВСУ", — сказал первый заместитель председателя фракции Андрей Тетерук.

"Так не должно быть, поскольку у нас есть четкие договоренности. Также мы должны жестко реагировать на любые проявления боевиков, которые пытаются захватить нашу землю", — подчеркнул народный депутат.

"Сегодня мы будем делать все возможное, чтобы приняли бюджет, для того чтобы мы продолжили финансировать армию, наш силовой блок, которые противодействуют российской оккупации. Поэтому, как никогда, мы хотим услышать, какова позиция Президента, позиция главы Генерального штаба и Министерства обороны. Любые промедления в реакции недопустимы", — резюмировал Тетерук.

В свою очередь народный депутат Антон Геращенко отметил, что боевиков, если они даже незначительно нарушают линию разграничения, обусловленную Минскими договоренностями, надо немедленно уничтожать.

Он отметил, что несколько дней назад незаконные вооруженные формирования совершили нападение на украинский поселок Коминтерново неподалеку Мариуполя и продвинулись на несколько километров вглубь украинский территории.

По словам представителя "Народного фронта", после того, как глава МВД Арсен Аваков обратил внимание Генерального штаба на необходимость реагирования, прошлой ночью боевики покинули поселок.

"Однако мы должны заставить наши Вооруженные силы безжалостно реагировать на выпады такого рода военным образом", — подчеркнул Геращенко.

"Как только враг сунется хотя бы на шаг за линию разграничения, обусловленную Минскими соглашениями, он должен быть поражен всеми силами. Иначе мы будем сдавать село за селом, всю территорию нашего государства, а это недопустимо", — подытожил он.