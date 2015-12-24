Корбан снова попал в больницу

В четверг, 24 декабря, арестованный лидер партии УКРОП Геннадий Корбан с обострением ишемической болезни сердца был повторно госпитализирован в стационар.

Об этом сообщила главный врач медицинского центра "Клиника семейной медицины" Людмила Лесничук, пишет ТСН.

В то же время врач уточнила, что обострение болезни политика обусловлено стрессом, который он пережил.

"Также она рассказала о ключевых исследованиях, которые должен пройти Корбан по требованиям судмедэкспертизы", — добавили журналисты.

По ее словам, в перечень входят: электрокардиограмма, ультразвуковое исследование сердца, коронарография, ангиография сосудов шеи, а также магнитно-резонансная томография головного мозга.

Кроме того, Лесничук подчеркнула, что МРТ проводить невозможно, поскольку на теле у пациента есть электронное средство контроля. "По этой же причине невозможно и проведение ангиографии", — добавила врач.

При этом медик считает, что коронарографию тоже лучше не проводить. "Эта процедура требует введения катетеров в коронарную артерию сердца, что является крайне опасным на фоне обострившейся ишемической болезни", — заявила собеседница журналистов.

"Необходимо еще и введение контрастного вещества, а это существенный риск для печени и почек пациента, ведь у Геннадия Корбана сейчас наблюдается нарушение функционирования этих органов", — приводит ее слова издание.

Напомним, 18 декабря в Печерском райсуде Киева проходило заседание по делу Геннадия Корбана, во время которого судья не рассмотрел ходатайство защитников политика о снятии с него электронного браслета на время проведения необходимых медицинских исследований.