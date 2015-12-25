Боевики тщетно пытались пробить наши позиции под Марьинкой и Майорском: с потерями отступили

На протяжении прошедших суток в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 35 раз обстреляли позиции сил АТО, а также дважды вступали с нашими подразделениями в боевые столкновения.

Об этом пишет пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, по данным военных, около 19.00 до 30 боевиков под прикрытием 82-мм минометов пытались нарушить границы нашей обороны у Майорска. В ходе двухчасового боя нападавшие понесли потери и отступили.

В то же время небольшая группа боевиков попыталась сунутся на наши позиции на подступах к Марьинке. Также безрезультатно и с потерями в своих рядах.

В течение ночи под огонь НЗФ попали наши позиции у Донецка и Горловки. Бандиты вели в сторону наших воинов прицельный и неприцельный огонь из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе Луганского, Троицкого, Майорска Зайцево, Новгородского, Марьинки и Опытного. Работали и вражеские снайперы.

Также подразделения сил АТО у Новгородского были прицельно обстреляны из вооружения БМП и зенитных установок. У Марьинки бандиты били по нашим позициям из 82-мм минометов.

С полуночи и до утра уже зафиксировано более 5 вооруженных провокаций со стороны российско-террористических бандформирований, говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что боевики продолжают попытки расширить границы оккупированных территорий на востоке Украины за счет захвата населенных пунктов в так называемой "серой зоне".