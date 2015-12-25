Украина возмущена: Россия срывает все договоренности о режиме тишины в Новый год

Украина решительно осуждает очередное нарушение Россией и контролируемыми ею боевиками режима прекращения огня на Донбасс, которое подрывает достигнутую в рамках последнего заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске договоренность о режиме тишины в период новогодних праздников.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Только за прошедшие сутки боевики 51 раз применяли оружие, включая запрещенные РСЗО Град. От обстрелов реактивными снарядами пострадали также жилые кварталы. Такие действия РФ и контролируемых ею террористов являются грубым нарушением минских договоренностей.

Устойчивый рост количества нарушений со стороны России и ее боевиков в последние месяцы с применением тяжелой техники, которая должна быть отведена, свидетельствует о сознательном разрушении оккупационными силами хрупких элементов стабилизации и об их готовности к эскалации в любой момент", — говорится в документе.

В связи с этим "Украина требует от РФ и контролируемых ею террористов прекратить нарушение минских договоренностей и обеспечить полное выполнение достигнутых решений в рамках трехсторонней контактной группы.

В МИД уверены, что без прекращения огня, без вывода российских войск и техники, без предоставления полного доступа ОБСЕ ко всей оккупированной территории, включая неконтролируемую часть границы — стабилизация ситуации безопасности на Донбассе невозможна.

"Только последовательная имплементация Россией всех элементов деэскалации и прекращения саботажа ею решений ТКГ позволит создать предпосылки для полного выполнения минских договоренностей", — говорится в заявлении МИД.

Напомним, ранее экс-президент Леонид КУчма ранее заявил, что в Минске трехсторонняя контактная группа не смогла договориться относительно проведения выборов в оккупированном Донбассе, по тому как Россия спекулирует на этой теме.

Кучма напомнил, что 22 декабря в Минске была достигнута договоренность по поводу полного режима тишины в ночь на 23 декабря, но боевики эту договоренность нарушили.

фото: sprotyv.info