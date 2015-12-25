Под Мариуполем силы АТО дали по зубам российским наемникам: враг отошел в "серую зону"

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе украинские военные в связи с прямой угрозой жизни были вынуждены дважды открыть огонь по российским наемникам.

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Александр Киндсфатер в эфире телеканала "112 Украина".

"Диверсионная группа численностью до 5 человек выдвинулась на расстояние до 150 метров от наших позиций и осуществляла попытку проникнуть в тыл расположения личного состава войск. Группа была обнаружена нашей разведкой и по ней был открыт огонь. После этого боевики, применяя стрелковое оружие и гранаты, отошли в направлении "серой зоны". Потерь нет у наших военных", — рассказал Киндсфатер.

По его словам, минувшие сутки на мариупольском направлении не обошлись без провокаций российских террористов.

"Они трижды прицельно обстреляли украинские позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, Широкино из стрелкового оружия, гранатометов, а также из запрещенного минскими договоренностями оружия, в том числе 82-мм минометов вблизи населенного пункта Марьинка. Кроме того, было зафиксировано одно боестолкновение с диверсионной группой.

В течение нескольких часов вчерашнего дня по позициям украинских военнослужащих в районе населенного пункта Марьинка велся обстрел со стороны вражеских снайперов. Украинские военнослужащие дважды открывали огонь по российским наемникам в связи с прямой угрозой жизни личного состава", — сообщил Киндсфатер.

Ранее в штабе АТО сообщали, что на протяжении прошедших суток в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 35 раз обстреляли позиции сил АТО, а также дважды вступали с нашими подразделениями в боевые столкновения.