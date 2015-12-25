Военный эксперт о продлении Минских соглашений: Путина неумолимо загоняют в цейтнот

Если действие Минских соглашений будет продолжено на 2016 год — станет понятна стратегия президента РФ Владимира Путина в отношении Донбасса на ближайшее время в военной сфере.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец пишет на своей странице вFacebook.

По мнению военного эксперта, будет ясен масштаб провокаций и эскалации боевых действий, которых стоит опасаться властям Украины.

"Принятие следующего пакета санкций со стороны США в отношении РФ, несомненно, подталкивание к пролонгации "Минска", причём, в полном объёме, а не только так, как хочется Путину", — пишет Машовец.

"Пока Путин раздумывает, но время очень быстро утекает. "Вовочку" неумолимо загоняют в цейтнот. Люфт времени сокращается и он это видит, а местами даже ощущает", — резюмировал координатор "Информсопротивления".

перспективы...Если Минские Соглашения будут пролонгированы... (что, не факт...)...Станет понятна стратегия Путина в о... Опубліковано Мурлокотаном Паштетофф-сосискин 24 грудня 2015 р.

Ранее "Главред" сообщал, что госсекретарь США Джон Керри призвал Россию выполнить свою часть Минских соглашений и повлиять на боевиков на Донбассе.