Главарь ДНР тянет на себя одеяло: назвал Минский договор прорывом боевиков

Главарь террористической "Донецкой народной республики" Александр Захарченко тянет на себя одеяло, заявляя о том, что якобы успехи боевиков позволили совершить "дипломатический" прорыв на переговорах в Минске.

Об этом сепаратист заявил во время ежегодного обращения к так называемому "народному совету", пишет одно из просепаратистских информагентст.

"Военные успехи позволили осуществить прорыв во внешней политике и на дипломатическом фронте, этим "прорывом", безусловно, стал Минский договор. Будем честными — нам удалось совершить нечто невероятное.

В ходе Минских переговоров мы смогли навязать свою политическую волю нашим противникам, смогли привлечь в качестве гарантов ведущие европейские державы и добились главной цели на данном этапе – прекращения огня и прекращения страданий нашего народа", — заявил главарь боевиков.

Напомним, ранее экс-президент Леонид КУчма ранее заявил, что в Минске трехсторонняя контактная группа не смогла договориться относительно проведения выборов в оккупированном Донбассе, по тому как Россия спекулирует на этой теме.

Кучма напомнил, что 22 декабря в Минске была достигнута договоренность по поводу полного режима тишины в ночь на 23 декабря, но боевики эту договоренность нарушили.

Ранее нардеп Ирина Геращенко отмечала, что террористы на Минских переговорах продолжают шантажировать украинскою сторону и требовать амнистии преступников. Гнетущее впечатление.