Российский политолог рассказал, кому выгодна война на Донбассе

27 декабря 2015, 03:40

Путину масштабная операция в Украине уже не нужна, считает Орешкин.

Война на Донбассе выгодна главарям боевиков.

Президенту РФ Владимиру Путину масштабная операция в Украине уже не нужна. Прежде всего потому, что он ее проиграет, а нынешние столкновения на Донбассе — это рефлекторное подёргивание умирающего спрута войны.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет Новое время

По его словам, боевики продолжают плеваться из-за границы и подтягивать танки, но на масштабные действия сил у них нет.

Главарям ДНР и ЛНР необходимо поддерживать перед жителями Донбасса иллюзию войны — для них это единственный способ усидеть на своих местах, пишет российский политолог

"Нынешние столкновения на Донбассе, в частности, захват Коминтерново — это рефлекторные подергивания вдоль границы, которые неизбежно будут продолжаться. Тут даже нет смысла гадать, санкционированы они из Кремля, или это самопровозглашенные республики решили напомнить о себе то ли Киеву, то ли Москве, то ли еще кому-то.

Лично мне кажется, что это уже рефлекторное подёргивание умирающего спрута войны. Самому Путину масштабная операция в Украине уже не нужна. Прежде всего потому, что он ее проиграет", — пишет эксперт.

По его словам, если Путин начнет военную операцию, то, "во-первых, Украина к ней готова, во-вторых, готов Запад. И в-третьих, что самое главное, к ней не готова российская армия, которая все глубже увязает в сирийской операции. Две серьезных войны нынешней России не по плечу.

Скорее всего, это все-таки либо инициатива лидеров самопровозглашенных республик — судя по жалкому масштабу действий, так и есть, либо каких-нибудь генералов и полковников, которые глубоко под Путиным, но тоже пытаются каким-то образом приподнять себе статус или решить какие-то свои задачи", считает Орешкин.

Росийский политолог также отметил, что это не глобальная стратегия Путина, а мелкие стратегии лидеров боевиков.

"Это, скорее, мелкая стратегия Захарченко — что подтверждается тем, что в Луганске, где сидит Плотницкий, особенных телодвижений не наблюдается. Плотницкий проводит свою политику, Захарченко — свою, и уровень принятия решений не тот.

Это внутренние, мелкие стратегические (как они думают, потому что на деле — тактические) телодвижения примерно того же масштаба, что и убийство Мозгового. Все-таки это вряд ли были действия, санкционированные непосредственно из Кремля —куда вероятнее, что произошедшее было результатом внутренних разборок внутри донбасских "элит".

Масштаб и бессмысленность действий, по крайней мере, говорят именно об этом. Предположим, произошла эскалация в Донбассе, вошли боевики в Коминтерново. Но прошло всего два дня — и уже появляется информация о том, что сегодня их силы вышли оттуда. Что и кто в результате выиграл?

Это обычные провокации вдоль границы — я неоднократно предупреждал, что они будут иметь место. Через границу будут плеваться, подтягивать танки, оттягивать танки. А что им еще делать?", — подчеркнул Орешкин.

Ранее Орешкин заявлял, что Путин вынужден платить за Донбасс. Конфликт на востоке Украины заморозят лет на 20-30.

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АТО Донбасс ДНР Путин ЛНР Плотницкий Захарченко Орешкин
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