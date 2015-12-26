Корбану хотят изменить меру пресечения на содержание под стражей

Сегодня, 26 декабря, Днепровский районный суд Киева продолжил заседание по ходатайству прокуратуры относительно изменения меры пресечения лидеру партии "УКРОП" Геннадию Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.

В начале заседания прокурор сообщил, что Корбану было вручено ходатайство об изменении меры пресечения и был зафиксирован отказ Корбана от получения этого ходатайства, пишет Интерфакс-Украина.

Также лидеру "УКРОПа" вручили повестку о вызове в суд 26 декабря в 09.00, от ее получения он также отказался.

По словам прокурора, после проведенных медицинских процедур подозреваемый находится "в удовлетворительном состоянии".

Прокурор предоставил соответствующую справку из Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

В свою очередь защита Корбана выступила против приобщения предоставленных прокурором документов, заявив, что ходатайство и повестка вручались без присутствия адвокатов, с нарушением любого права на защиту".

Так, адвокат Алексей Шевчук заявил, что в представленной стороной обвинения справке не написано, что Корбан "может участвовать в любых следственных действиях".

"Документ констатирует факт того, что была проведена операция, хирургическое вмешательство", — сказал адвокат.

Предоставленные прокурором документы суд принял к рассмотрению. Прокурор заявил, что в предоставленной справке указано, что состояние Корбана стабильное и заявил ходатайство на разрешение принудительной доставки подозреваемого в суд.

Как сообщает ТСН, адвокаты политика заявили, что Корбан не может быть доставлен в суд, поскольку у него ухудшилось состояние здоровья, настаивая на том, что лидеру "УКРОПа" необходимо еще несколько дней побыть в больнице для восстановления после операции.

Кроме того, защита Корбана заявили прокурору об отводе.

"У меня есть сейчас основания, которые дают возможность объективно говорить о том, что прокурор является предвзятым и нарушает действующее законодательство", — заявил защитник Корбана Алексей Шевчук.

Адвокат рассказал, что пятницу, 25 декабря, на прокурора Александра Голинченко было подано заявление о совершении уголовного преступления путем подделки документов.

Защитник заявил, что указанный прокурор "подделал официальные судебные документы, сказав, что он от вас (от имени судьи - ред.) Вручал кому вчера повестку. Предоставив некие документы, которые в копиях — неизвестно, это оригиналы или нет ... сказал, что он является врачом, что он считает, что человек может быть доставлен в суд, нарушил правила прокурорской этики и ст. 5, 6 этих правил".

После этого судья объявил 15-минутный перерыв по просьбе стороны защиты для ознакомления с ходатайством о принудительной доставке Корбана в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуроры давят на врачей, чтобы те разрешили доставить Корбана в суд.

видео: УКРОП