Путин назначил нового представителя России в Контактной группе по Украине

Президент России Владимир Путин назначил постоянного члена Совета Безопасности Бориса Грызлова полномочным представителем Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине.

Об этом говорится в подписанном главой государства распоряжении, сообщает портал правовой информации.

"Возложить на постоянного члена Совета Безопасности Бориса Грызлова обязанности полномочного представителя Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине", — говорится в распоряжении.

Документ вступает в силу 26 декабря.

Напомним, ранее экс-президент Леонид Кучма заявил, что в Минске трехсторонняя контактная группа не смогла договориться относительно проведения выборов в оккупированном Донбассе, по тому как Россия спекулирует на этой теме.

Ранее нардеп Ирина Геращенко отмечала, что террористы на Минских переговорах продолжают шантажировать украинскою сторону и требовать амнистии преступников. Гнетущее впечатление.