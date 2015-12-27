Провокация под Коминтерново: пророссийские боевики хотели уничтожить наблюдателей ОБСЕ

Боевики, пытаясь дискредитировать украинских военных, подвергают опасности представителей ОБСЕ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что один из подконтрольных боевикам сайт со ссылкой на одного из главарей Эдуарда Басурина, сообщил, что он попал под обстрел украинских военных вместе с представителями ОБСЕ и российской стороны СЦКК в районе Коминтернова.

Отмечается, что "случайно" вместе с ними под обстрелами оказались и представители российских масс-медиа, съемочная группа ВГТРК. Предупреждение о том, что боевики готовят провокации против представителей ОБСЕ в этом районе украинская сторона делала еще вчера.

"По имеющейся информации, пророссийские террористы ОРДО пытались направить этот патруль СММ ОБСЕ в засаду, где под видом переодетых в форму военнослужащих ВС Украины, бандиты планировали обстрелять и уничтожить представителей Миссии, обвинив украинских военных в нарушении ими Минских договоренностей и неспособности нашего государства обеспечить надлежащие условия для выполнения СММ ОБСЕ своих функций в рамках предоставленного мандата", — говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что асе эти сообщения — это очередной фейк, которым они пытаются исказить реальную обстановку на линии разграничения.

"Сегодня по состоянию на 15.00 в районе проведения АТО украинская сторона вообще не осуществила ни одного выстрела несмотря на 14 провокационных обстрелов из стрелкового оружия и гранатометов в сторону наших позиций", — рассказали в штабе АТО.

Отмечается, что недавно представитель террористов Басурин заявлял, что он был очень удивлен желанием ОБСЕ приехать в Коминтерново сразу после обнародования информации в украинских СМИ об обустройстве в населенном пункте позиций боевиков с тяжелой техникой.

"Поэтому эта провокация является ни чем иным, нежели попыткой "отбить желание" представителей ОБСЕ в дальнейшем приезжать в Коминтерново и попыткой скрыть все эти преступления, которые боевики совершают против жителей Коминтерново и соседних населенных пунктов", — сказано в сообщении.

Бойовики намагаючись дискредитувати українських військових піддали небезпеці представників ОБСЄ Так, підконтрольний бой... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 27 грудня 2015 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коминтерново боевики устраивают очередные "маски-шоу".