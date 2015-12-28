"Альфа" СБУ на суде Корбана выполняет функции "Беркута" — журналист

В силовом противостоянии во время суда над Геннадием Корбаном в Днепровском суде Киева активное участие принимает "Альфа" СБУ, которая фактически выполняет функции "Беркута".

Об этом журналист Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook.

"Открытая война с защитой продолжается. Это борьба не закона, а понятий. Кодекс, партия, "Ваша честь" — эти декорации вызывают иронию у участников. Каким будет приговор, кто ему доверять, все это неважно. Сможет" Альфа "СБУ отнять у депутатов Корбана или снова сорвется", — написал Бутусов.

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" сообщил, что все присутствующие в Днепровском суде силовики — это "Альфа" СБУ.

"В суде несколько десятков сотрудников СБУ, в масках, на требования депутатов представиться не реагируют, имен не называют. Депутаты говорят, что все силовые акции делают сбушники из "Альфы", которая выполняет функции "Беркута" ", — сказал Бутусов.

По информации журналиста, группа ППСников из местного райотдела никакого активного участия в силовом противостоянии не принимает.