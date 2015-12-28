В Коминтерново замечены российские войска — разведка

В поселке Коминтерново Донецкой области, который 28 декабря был освобожден силами АТО, а ранее захвачен боевиками самопровозглашенной ДНР, были идентифицированы подразделения российских войск.

Об этом информирует Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. Установлено, что в Коминтерново находится рота 9 отдельного мотострелкового полка (Новоазовск) 1 АК Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Кроме того, в районах Заиченко и Новая Таврия находятся до двух рот из состава 1 и 2 мотострелковых батальонов полка", — говорится в сообщении ГУР.

Как известно, военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что вместе с усиленной "мотострелковой ротой" боевиков в н.п.Коминтерново вошло подразделение ВС РФ. Отмечены попытки российских военнослужащих ограничить множественные акты мародерства со стороны боевиков ДНР в данном н.п".

Напомним, ранее сообщалось, что в Коминтерново боевики устраивают очередные "маски-шоу".