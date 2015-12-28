Под Горловкой и Донецком уничтожены 7 "поребриков", еще 12 ранены — разведка

Подтвердилась информация проукраинских партизан об уничтожении в районе Донецка и Горловки семи российских военных, еще 12 оккупантов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Установлено очередные потери личного состава ВС РФ. 25 декабря в Донецк доставлены семь тел погибших и 12 раненых, участвовавших в вооруженных столкновениях в районах Майорска и Марьинки", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 26 декабря в районе Горловки проукраинские партизаны из "Фронта освобождения Донбасса и Луганщины" не дали диверсионной группе боевиков прорваться к контролируемому силами АТО Артемовску.

Боевики устроили провокацию на одном из взводных опорных пунктов сил АТО, чтобы отвлечь внимание украинских военных, однако из замысел сорвали два партизанских отряда, которые в ночной атаке разгромили вражескую ДРГ, уничтожив пять из 20-ти диверсантов. Кроме того в районе Марьинки партизаны уничтожили еще двоих оккупантов.