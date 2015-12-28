Корбана арестовали на два месяца

Суд Днепровского района Киева постановил взять под стражу лидера партии УКРОП Геннадия Корбан.

Об этом пишет ТСН с места событий.

Политик заявил, что подчиняется решению суда.

Меру пресечения Корбану с домашнего ареста изменили на содержание под стражей сроком на 60 дней.

Решение под крики "Ганьба" зачитал скандальный судья Николай Чаус около 13.50, пишет издание.

Адвокаты, защищавшие Корбана ранее, а также государственные защитники, которых привлекли к делу сегодня, таким решением возмущены, ведь перед тем, как судья направился в совещательную комнату, адвокат внесла в канцелярию суда заявление об отводе судьи. И с этой минуты Чаус не имел права продолжать рассмотрение дела.

Однако, это судью не остановило. В зачитанном постановлении значатся фамилии адвокатов, от которых Корбан отказался.

Поэтому правозащитники уверены, что решение об аресте уже было подготовлено заранее, и документ только лежал и ждал, когда его зачитает суд.

В то же время сам Корбан заявил, что адвокаты будут подавать апелляционную жалобу.

К собравшимся в зале обратился Корбан и призвал сохранять спокойствие, не нарушать порядок. Он выразил уверенность в том, что апелляционная инстанция отменит это постановление, поскольку у него очень сильная правовая позиция, пишет УНИАН.

"Я бы не хотел, чтобы за меня кто-то пострадал. Давайте добиваться всего легальным путем. У нас есть два дня (до 31 декабря — ред.), в течение которых адвокаты подадут апелляционную жалобу, ее уже подали. У нас хорошая правовая позиция. Я вас всех прошу прийти на апелляционное рассмотрение", — призвал Корбан.

После этого его вывели из зала через боковую дверь, куда обычно удаляется суд, но свободных слушателей, журналистов и народных депутатов из зала пока не выпускают.

Напомним, Корбан отказался от услуг своих адвокатов. Он объяснил свое решение тем, что адвокаты не могут объективно воспринимать действительность. Ранее защита несколько раз заявляла о невозможности продолжать судебное заседание из-за усталости подсудимого и его адвокатов.

Как известно, 31 октября в Днепропетровске СБУ задержала лидера "УКРОПа" Геннадия Корбана. Кроме того, правоохранители провели обыски в офисах партии и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера.

СБУ и ГПУ в совместном заявлении сообщили, что "изучают причастность Корбана к руководству организованной преступной организацией". Якобы СБУ разоблачила растрате денег благотворительного фонда, который собирал помощь для бойцов АТО. И это СБУ называет лишь одним из эпизодов обвинения.

6 ноября Печерский суд избрал для Корбана меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца круглосуточно - до 31 декабря 2015 года. Генпрокуратура оспорила его, а 17 ноября апелляционный суд перенес заседание относительно меры пресечения лидеру "УКРОПа" на 1 декабря. Корбана оставили под домашним арестом до конца года.

26 декабря судья Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о силовом приводе и доставки Корбана в суд, но из-за плохого состояния здоровья политика завершить рассмотрение дела в субботу не удалось.

Суд перенесли на 27 декабря и он продолжается до сих пор.

Украинский бизнесмен и бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский сделал официальное заявление по делу Геннадия Корбана и требует от власти немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс.