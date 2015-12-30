Эксперт объяснил, почему Кремль втягивает соседние страны в "русский мир"

Размеры России, ее имперское прошлое очень сильно влияет и на нынешнюю политику РФ. Но сводить российские политические комплексы только к "вечной мерзлоте" с претенциозным названием "русский мир" нельзя. Ностальгия по СССР — это общее у президента РФ Владимира Путина, нынешней российской политики и большей части украинских "левых".

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал на чате в "Главреде", комментируя вопрос о том, что 65% суши РФ относятся к вечной мерзлоте и не диктуется ли это стремлением российской верхушки втянуть соседние страны в свой холодильник с претенциозным названием "русский мир".

"Я бы не сводил российские политические комплексы только к "вечной мерзлоте". Но размеры страны, ее имперское прошлое очень сильно влияет и на нынешнюю политику России. А есть еще воспроизводящийся институт самодержавия — вроде бы царя нет, а есть президент, а его все равно воспринимают, как "самодержца всея Руси".

Есть и много других не очень хороших политических традиций в России. Изменить это мы не можем, нам приходится принимать это во внимание при формировании нашего восприятия России и российской политики.

Отвечая на вопрос почему в Украине "левые" партии зачастую являются лакеями "расейских имперцев", эксперт отметил, "левые" партии, пророссийские прежде всего потому, что имеют советские корни.

"Ностальгия по СССР — это общее у Путина, нынешней российской политики и большей части украинских "левых". Но все-таки, справедливости ради, отмечу, что у нас есть и собственная "левая" традиция. Если наши коммунисты мировоззренчески исторически были очень близки России, то социалисты времен Александра Мороза все-таки ментально были ближе Украине, даже в своей склонности к разнообразным политическим изменам", — сказал Фесенко.

Напомним, голландский советолог, правозащитник Роберт ван Воренэксперт рассказал, кто поможет Западу избавиться от режима Путина.

Фото: nr2.com.ua