"Нормандская четверка" продлила Минские соглашения на 2016 год

Срок действия Минских соглашений продлен на 2016 год, договорились лидеры стран "нормандского формата".

Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.

"Условлено продлить срок их (Минских договорённостей — ред.) действия на 2016 год. Отмечена важность дальнейшей работы Контактной группы в целях полной и всеобъемлющей реализации минского Комплекса мер", — сообщают в Кремле.

Напомним, ранее сообщалось, что на время выборов Порошенко хочет развернуть на Донбассе миссию Евросоюза.