Первый замминистра финансов Уманский ушел в отставку

Кабинет министров принял отставку первого заместителя министра финансов Украины Игоря Уманского.

Об этом сам Уманский сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

"Сегодня Правительство приняло мою отставку. Спасибо всем, с кем работал!", — написал Уманский.

При этом он не сообщил о причинах своего ухода с должности.

Сьогодні Уряд прийняв мою відставку. Дякую всім з ким працював! Опубліковано Ігором Уманським 30 грудня 2015 р.

С января 2008 года по март 2010 года Уманский занимал должность первого заместителя министра финансов Украины Виктора Пинзеника. После отставки Пинзеника исполнял обязанности министра финансов.

Напомним, по мнению Уманского, ослабление гривны имеет временный характер и обусловлен сезонным фактором.