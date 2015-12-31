Порошенко дал отмашку началу реформы системы госуправления

В четверг, 31 декабря, Президент Петр Порошенко подписал Закон "О государственной службе", который дает старт реформе системы государственного управления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Реформа государственной службы в значительной мере определяет успех и других реформ, результаты которых напрямую зависят от качества управленческих решений государственных органов", — отметил Президент.

Подписывая этот закон, Глава государства подчеркнул: "Эта реформа должна обеспечить новое качество государственной службы в соответствии с лучшей европейской практики, установить правовые и организационные основы этой службы, как профессиональной, политически беспристрастной деятельности на благо государства и общества".

Закон предусматривает, в частности, такие реформаторские новшества: вступление во все должности государственной службы будет происходить только по конкурсу на основе личных качеств и достижений кандидатов на должности, исключаются любые коррупционные механизмы при поступлении и прохождении государственной службы, устанавливается прозрачная модель оплаты труда, разработанная с учетом лучшего европейского опыта, повышаются квалификационные требования.

Глава государства подчеркнул, что работа над этим законом стала хорошим примером консолидации усилий законодательной, исполнительной ветвей власти, общественности, экспертов для достижения общей цели реформирования государственной службы.

Принятие Закона является одним из условий выполнения Украиной Соглашения о финансировании Контракта для Украины по развитию государства, подписанному 13 мая 2014 года в г. Брюссель, в соответствии с которой осуществляется поддержка реформ в Украине со стороны ЕС, в частности в направлении реформирования системы государственного управления. Эта поддержка предусматривает, в том числе и направление части его средств на оплату труда государственных служащих, привлеченных к подготовке и проведению реформ в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон о госбюджете на 2016 год.