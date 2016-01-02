У Порошенко раскрыли, где на Донбассе враг провоцировал силовиков: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции силовиков из разного оружия.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что на Донецком направлении 1 января враг осуществлял вооруженные провокации под донецким аэропортом (возле Авдеевки, Опытно и Песок) и на окраинах Горловки.

"Боевики применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, а у Зайцева дважды выстрелили из 82-мм миномета. Также они дважды нарушили "перемирие" около Луганского", — отметил полковник.

На Мариупольском направлении возле Марьинки по позициям сил АТО террористы осуществили два прицельных обстрела из стрелкового оружия и гранатометов. "Еще две провокации зафиксированы на мосту по дороге Сартана-Талаковка и у Широкино", — добавил Лысенко.

Кроме того, спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации сообщил, что "за прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, двое получили ранения".

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org