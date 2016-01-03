Враг немного успокоился под Мариуполем и Луганском, но активизировались снайперы: карта зоны АТО

Прошедшие сутки в районе проведения АТО на Донбассе прошли несколько спокойнее, чем предыдущие. За прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Так, по его данным, на Луганском и Мариупольском направлениях враг не нарушал режим тишины. Тяжелое вооружение со стороны НЗФ не применялось.

Однако на Светлодарской дуге противник совершил несколько мелких провокаций на различных участках фронта от Троицкого и Луганского. При этом враг применял только стрелковое оружие, в том числе пулеметы.

На северной окраине Горловки вчера было спокойно. Зато в Новгородском активизировались вражеские снайперы: в течение суток зафиксировано 3 таких случая.

Также серия провокаций оккупантов была зафиксирована на востоке и южнее Авдеевки, вблизи Опытного (с противоположной стороны Донецкой объездной дороги) и в Песках. На этом участке фронта работают вражеские снайперы, впрочем безуспешно, подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщали, что в рядах боевиков ДНР масштабные "чистки": людей Захарченко убирают от командования бандами