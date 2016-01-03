Полторак рассказал, когда Украина сможет рассчитывать на вступление в НАТО

Для реформирования украинской армии, чтобы она соответствовала стандартам НАТО нужно от 3 до 5 лет.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, пишет Ukranews.

"Вы знаете, у нас в обществе существует ошибочное мнение в отношении натовских стандартов. В странах НАТО основа военных формирований заключается не в стандартах, а в принципиальном подходе к формированию вооруженных сил. У них принципы формирования, четкое разграничение системы контроля над армией, четкое разделение функций, четкая система управления войсками и система подготовки. У них все эти принципы одинаковые, а структура различается. Распределение функций у всех определяется индивидуально", — пояснил министр.

Что касается стандартов, то в этой плоскости проводится серьезная работа, заверил Полторак.

"В начале моей работы в Минобороны мне было немного сложно, и я изучил опыт очень многих стран. Сейчас у меня есть четкое понимание того, что мы должны делать, какую структуру должны внедрять. Сколько нужно времени для того, чтобы мы пришли к стандартам и принципам построения армии, которая могла бы претендовать на вступление в НАТО? По срокам — я считаю, что нам вполне по силам реформировать систему Министерства обороны в течение 3 лет", — сказал министр.

По его мнению, за такой срок это возможно — при необходимом финансировании.

"Для реформирования в целом Вооруженных сил необходимо больше времени. Где-то до 5 лет, потому что нужно менять практически все. Эта реформа займет от 3 до 5 лет", — добавил он.

Также Полторак сообщил, что программа реформирования находится на стадии завершения, и, вероятно, она будет презентована в первые месяцы 2016 года, "но это совсем не значит, что реформы еще не начаты".

Напомним, ранее Полторак пообещал, что за 2016 год сделает армию такой, чтобы никто и не подумал нападать на Украину.