Россия может действительно вернуть Донбасс Украине — шведский экономист

Россия может действительно вернуть Украине оккупированную часть Донбасса.

Об этом заявил шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд для "Нового времени".

По его мнению, назначение Бориса Грызлова главным переговорщиком с российской стороны в Минске — важный позитивный сигнал, поскольку он занимался урегулированием вопросов Оранжевой революции в декабре 2004 года.

"Еще одна важная кадровая замена с российской стороны — то, что Донбассом от имени Кремля вместо Владислава Суркова теперь будет заниматься вице-премьер Дмитрий Козак. Сурков известен как зачинщик немалых проблем, тогда как Козак — человек, который занимается вопросами замороженных территорий.

В данный момент Кремль игнорирует Украину, сфокусировавшись на Сирии. Эти переговоры с Россией должны стать главным приоритетом для украинского государства. Обоюдные санкции, все же, скорее всего будут продолжены", — предположил экономист.

По его словам, перспективы украинской экономики в 2016 году можно назвать позитивными. В 2015 году было проведено немало важных реформ. Произошла необходимая корректировка валютного курса, были проведены самые неотложные закрытия банков. Парламент принял изменения к налоговому законодательству и приличный бюджет на 2016 год.

Реструктуризация внешнего долга позволила отложить обслуживание долгов. Текущие счета относительно сбалансированы.

Напомним, экс-руководитель внешней разведки Николай Маломуж ранее заявил, что в ближайшее время перспектив новых соглашений по ситуации на Донбассе, кроме минских нет. В связи с этим боевые действия на востоке нашей страны будут продолжаться в течение 2016 года. Запад устал от Украины.