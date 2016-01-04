В штабе АТО подсчитали, сколько раз сегодня боевики нарушали "тишину"

В понедельник, 4 января, в зоне АТО на Донбассе с полуночи и до 18 часов вечера боевики 10 раз нарушили режим "полной тишины", пытаясь спровоцировать силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы открывали огонь по украинским военнослужащим из разного оружия.

"Около 9 утра под захваченным Донецком противник в течение получаса прицельно бил из стрелкового оружия и гранатометов по нашим позициям в районе Опытного", — отметили силовики.

По их данным, эффективным огнем из стрелкового оружия по огневым точкам бандитов украинские воины заставили их прекратить обстрел. "Там же в бойцов сил АТО пытался попасть вражеский снайпер", — добавили в штабе.

Кроме того, еще один прицельный обстрел силовиков наемники совершили из стрелкового оружия возле Марьинки, также бандиты открывали неприцельный огонь из гранатометов в сторону наших опорных пунктов южнее Авдеевки и в районе Опытного.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України