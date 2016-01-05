Журналисты и нардепы нашли автора скандальной поправки в госбюджет

5 января 2016, 14:46

Журналисты и нардепы утверждают, что автором скандальной поправки является нардеп Андрей Деркач.

Андрей Деркач

Автором поправки в государственный бюджет, предусматривающая отсрочку электронного декларирования на год, и которая угрожает внедрению безвизового режима между ЕС и Украиной является народный депутат Андрей Деркач, который входит в группу "Воля народу".

Такое заявление сделали журналисты Денис Бигус и Валерий Калныш, ссылаясь на собственные источники.

 "Нашли автора поправки ... Как сообщают секретные источники в ВР (пока протокол не опубликован), им оказался любитель Шокина и Вилкула, голосовун за законы 16 января — Андрей Деркач", — написал Бигус в Facebook.

Валерий Калныш также в Facebook написал: "От одного из участников узнал, что предложение перенести сроки декларирования внес Андрей Деркач, заместитель председателя депутатской группы Воля народа".

 

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Опубликовано Валерій Калнишем 4 января 2016 г.

Позже аналогичное заявление сделал народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем в Facebook.

"Гениальную" поправку в государственный бюджет на 2016 год об отсрочке электронного декларирования доходов была внесена заместителем главы депутатской группы "Воля народа", членом бюджетного комитета Андреем Деркачем", — пишет он.

Найем уточнил, что по неподтвержденным данным, инициативу Деркача как члены бюджетного комитета поддержали нардепы Нестор Шуфрич (Оппозиционный блок) и Владимир Мысик (внефракционный).

Политик заверил, что официально потребовал у Верховной Рады полный список членов бюджетного комитета, поддержавших поправку.

Кроме того, по его словам, поправку упустил не только парламент, но и правительство.

"После принятия Верховной радой бюджет был передан на подпись президенту, а вслед за ним пришло письмо от Кабинета министров с рекомендацией подписать документ в полном объеме без каких-либо замечаний", — написал Найем.

 

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Опубликовано Mustafa Nayyem 5 января 2016 г.

В свою очередь, журналист Евгения Закревская в Facebook написала, что правка была внесена с ведома и при участии председателя бюджетного комитета Андрея Павелко и его заместителя Сергея Мельника (оба — от Блока Петра Порошенко).

Позже со ссылкой на свои источник нардеп Виктор Чумак в Facebook написал: "Автором поправки в бюджет, о которой я писал вчера, по информации многих источников, является Андрей Деркач. Те же источники утверждают, что голосование в комитете состоялось",— подчеркнул он.

 

Автором поправки в бюджет, про яку я писав вчора за інформацією багатьох джерел є Андрій Деркач. Ті ж джерела стверджують, що голосування в комітеті відбулося. І все таки в мене залишається питання: навіщо?

Опубликовано Віктором Чумаком 5 января 2016 г.

Напомним, 4 января народный депутат от БПП Виктор Чумак заявил, что в Госбюджете-2016 электронное декларирование всех активов, являющееся необходимым для введения безвизового режима с Европейским союзом, отложили на год.

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Рада ЕС бюджет безвизовый режим Чумак Госбюджет БПП поправка Андрей Деркач
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