Российский политолог: Путин проиграл, война в Украине ему не по карману

Президент РФ Владимир Путин крупно проиграл в Украине, и будет дистанцироваться от Донбасса. Вместе с тем, ситуация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, скорее всего, будет заморожена.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет "Апостроф".

"Ситуация стала на рельсы в 2015 году, а в 2016-м будет развиваться в таком же ключе. Суть проста — в Украине Путин проиграл. Потому что три года назад история начиналась с пафосных заявлений о том, что Украина будет включена в Евразийский таможенный союз и возвращена под руку Кремля. Тем временем сейчас результат абсолютно противоположный. Украина как никогда далека от РФ, она ориентирована на Запад и НАТО. Даже в рамках путинского понимания геополитики это крупное поражение.

Радикальной перемены во взаимоотношениях России с Украиной не будет, но Москва может делать какие-то шаги навстречу Киеву. Потому что у Кремля есть необходимость качать в Европу свой любимый газ. Через "Северный поток" пропихнуть необходимый объем голубого топлива невозможно. "Южный поток" заблокирован. "Турецкий поток" - тоже. При такой ситуации остается только Украина. Значит, придется договариваться: без какой-то любви, но холодный мир между Москвой и Киевом будет.

Война на территории Украины Путину не по карману. Российская армия не может одновременно вести боевые действия в Сирии и на Донбассе. При этом с точки зрения Украины возвращать восточную часть государства в ее нынешнем состоянии было бы глупо. Приверженцев милитаристской риторики со стороны украинского населения и политиков постоянно будет становиться меньше. Официальный Киев будет постепенно понимать, что нужно сконцентрироваться на развитии подконтрольных ему территорий", — сказал Орешкин.

По мнению эксперта, статус региона будет чудовищным, люди будут жить впроголодь.

"Мне кажется, что ситуация на Донбассе будет из плана "ни то, ни се". Статус региона будет чудовищным, люди будут жить впроголодь: работы нет, денег нет, обмен провокационными заявлениями с обеих сторон будет продолжаться, как и обстрелы через линию разграничения. Потому что местным "начальникам" (главарям боевиков,— ред.) нужно будет как-то напоминать московскому руководству, что их надо кормить. Сама по себе линия разграничения обросла оборонительными сооружениями и де-факто стала "границей". Не государственной, конечно, но границей.

Нарушать ее не будут ни Украина, ни силы боевиков. А вот провоцировать, запускать диверсионные группы, осуществлять информационные провокации и прочее самопровозглашенные "республики" будут. Массированных действий не будет, потому что для прорыва через укрепленную границу нужна масштабная войсковая операция: применение танков, тяжелого оружия и так далее. Помимо человеческих потерь, подобная атака повлечет за собой имиджевые и экономические потери для любой из сторон-инициаторов нападения. Поэтому Минск-2 закончится ничем.

Даже в случае выполнения требований вроде проведения на Донбассе выборов и установления контроля над украинско-российской границей останется вопрос: "Захочет ли Украина проглатывать этот отравленный плод?" При этом подобное развитие событий сделает непредсказуемым поведение главарей так называемых ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкого. Им в составе Украины не жить при любых условиях. Даже если будет договоренность об амнистии, им так или иначе нужно будет уезжать. Уже не говоря о том, что это будет явным поражением Путина", — говорит политолог

По мнению политолога, ситуацию на Донбассе заморозят.

"... наиболее вероятным вариантом развития событий является то, что ситуацию "зажуют" и оставят в нынешнем положении. Именно так складывается со всеми непризнанными территориями. Они существуют в таких условиях: ни мира, ни войны, ни дипломатического признания, ничего.

Путин будет стараться и впредь дистанцироваться от темы Донбасса. Потому что чем больше он будет об этом говорить, тем очевиднее будет становиться, что он там проиграл. Эта тема постепенно будет уходить из фокуса внимания. А Украине, в свою очередь, нужно будет сконцентрироваться на развитии подконтрольных ей территорий и все больше превращаться в современную европейскую страну", — отмечает эксперт.

Напомним, ранее Орешкин заявлял, что Путину масштабная операция в Украине уже не нужна. Прежде всего потому, что он ее проиграет, а нынешние столкновения на Донбассе — это рефлекторное подёргивание умирающего спрута войны.