Украинские воины дали боевикам по зубам под Семигорьем: ситуация в АТО снова обострилась

Ситуация в зоне проведения АТО на Донбассе снова обострилась. На протяжении минувших суток боевики 35 раз нарушали перемирие вдоль всей линии разграничения. Особенно они активизировались с наступлением сумерек.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

По информации штаба, около Семигорья, что недалеко от Светлодарска произошло боестолкновение. В результате короткого боя с применением стрелкового оружия, украинские защитники отбросили врага на их исходные позиции.

Также, около Светлодарска боевики применяли крупнокалиберные пулеметы, "работали" снайперы врага.

Около Донецка под огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали Пески, Опытное, Авдеевка, Верхнеторецкое. Украинские позиции около Марьинки террористы обстреляли из ручного противотанкового гранатомета, а около Красногоровки за оккупированной Старомихайловкой "работал" снайпер.

Применяя стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, оккупанты пытались спровоцировать украинских военных на открытие ответного огня в районе Новгородского, Зайцево и Майорска севернее Горловки.

Также в штабе сообщили, что неподалеку от Троицкого, на границе Донецкой и Луганской областей, оккупанты пристреливали 82-мм миномет.

"Неспокойно было и на самой Луганщине. Поздно вечером по опорным пунктам украинских подразделений у Крымского организованные преступные группировки открыли огонь из гранатометов, а также минометов калибра 120 мм, применение которых запрещено предварительными договоренностями о деэскалации конфликта", — отметили в штабе.

В штабе АТО отмечали, что 11 января под Мариуполем боевики накрыли позиции сил АТО из тяжелых минометов.