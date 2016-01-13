Россия пытается вернуть Донбасс Украине — эксперт

Визит представителя от России в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова в Киев свидетельствует о том, что Россия ищет пути возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины на своих условиях.

Такое мнение выразил журналист Денис Казанский в эфире "5 канала".

"Одновременно с визитом Грызлова происходят интересные события на Донбассе. То есть, мы знаем, что там были ликвидированы несколько полевых командиров за последние дни — это бывший комендант Горловки "Боцман", а также Евгений Конанов, по прозвищу "Кот", который был убит в Донецке снайпером ", — отметил Казанский.

По его словам, на оккупированных территориях происходит зачистка, которую признают и российские эксперты, "и там некоторые батальоны окружены сейчас, то есть — сейчас зачищают тех, кто плохо управляем, которые плохо подчиняются Захарченко — это касается Донецка. Такой процесс происходит и в Луганске".

"Кажется, что Россия все же пытается втолкнуть обратно в Украину эти оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. России выгоден такой сценарий, чтобы Донбасс оставался частью Украины, потому что это большая масса людей, которые голосуют так, как это нужно России. Кроме того, России выгодно, чтобы Донбасс имел особый статус и Киев не мог его полностью контролировать. Именно это и происходит, на мой взгляд, сейчас", — добавил Казанський.

Напомним, политический обозреватель Олег Пономарь намекнул России: при позорной "жесткой капитуляции" ей не дадут даже сохранить лицо.