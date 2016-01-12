Эксперт о визите Грызлова в Киев: показуха, все можно было решить по телефону

12 января 2016, 13:24

Россия может разыграть демонстрацию дипломатических усилий, говорит Сергей Таран.

Сергей Таран

Вчерашний визит в Киев Бориса Грызлова, нового представителя России в трехсторонней контактной группе в Минске — это попытка Москвы показать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом директор Международного института демократий Сергей Таран рассказал в комментарии "Главреду".

"Прошлый год показал, что Минские соглашения работали на Украину, а не на Россию. То есть мир увидел, что эти договоренности не выполняются, причем именно по вине российской стороны. Именно потому в конце года Украина получила кредит доверия и дипломатическое содействие, а Россия — санкции", — заметил политолог.

По его мнению, наступивший год будет весьма сложным для России из-за падения цен на нефть и продление действия санкций: "Поэтому России приходится каким-то образом демонстрировать свою верность Минским соглашениям. Если в прошлом году РФ делала акцент на ведении военных операций, то сейчас России необходимо демонстрировать готовность прилагать дипломатические усилия и идти на компромиссы".

"По этой причине в минской группе произошла замена, в ее состав вошел Грызлов. И сейчас осуществляется показательный визит, в котором на самом деле нет особой необходимости, ведь все можно было решить по телефону. Для России это акцент на демонстрации дипломатических усилий. Не факт, что они будут это делать, но разыграть все это смогут", — подчеркнул политический эксперт.

"Грызлов летел в Киев не частным рейсом, а по дипломатической линии. Дипотношения с Россией у нас еще существуют, поэтому дипломаты, парламентеры, переговорщики в любой ситуации могут выходить на переговоры, а все происходит по закону и в пределах нормы", — заметил директор Международного института демократий.

"Украина в этой ситуации должна сохранять риторику о верности Минским соглашениям, но акцент делать на том, что не выполняются они по вине России. Эта стратегия показала свой результат в прошлом году. Необходимо формировать дискурс большей вовлеченности Запада, а не замыкать все на том, что Украина должна выполнять Минские соглашения, даже если Россия этого не делает. Поэтому следует развивать дискуссию на тему введения миротворческого контингента в Украину", — говорит политолог.

"Поэтому не стоит относиться к визиту Грызлова как-то субъективно. Не важно, кто сейчас приехал в Киев — Грызлов или человек из России с другой фамилией — сейчас для Украины они все одинаковы. Нужно делать акцент на сути обсуждения Минских соглашений и на правильной альтернативе следующего шага в том случае, если Минские договоренности не выполняются", — резюмировал Таран.

Напомним, политолог Олег Пономарь тоже прокомментировал визит Грызлова в Киев, назвав его "мягкой капитуляцией" России

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Донбасс Россия Украина эксперт Сергей Таран политолог дипломатия визит урегулирование Грызлов
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