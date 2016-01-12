У Путина снова пытаются "сбагрить" Украине ДНР и ЛНР — политолог

Вчерашний визит в Киев Бориса Грызлова, нового представителя России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе — это попытка Кремля уйти из под западных санкций.

Об этом политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец пишет на своей странице в Facebook.

"Грызлов в Киеве как главная новость межсезонья. Сам визит российского представителя в минской контактной группе стал полной неожиданностью, причём не только в Украине, но и в самой РФ. Об этом засвидетельствовал в интервью российским СМИ анонимный представитель Кремля. Так почему такая спешка накануне встречи трехсторонней группы в Минске?" — пишет политолог.

"В действительности, как стало известно уже сейчас, на 13 января в Москве готовились с помпой принять лидеров самопровозглашенных ДНР/ЛНР Захарченко и Плотницкого. Далее их кремлевские кураторы запланировали турне этой пары террористов уже по российским регионам с целью "заключения двусторонних договоров о сотрудничестве". По сути, речь шла о желании администрации Путина как можно быстрее переложить заботу об опостылевших террористических "республиках" на второстепенные регионы РФ", — считает директор Berta Communications.

По его словам, сегодня уже доподлинно известно, что поездки в Москву Захарченко и Плотницкого не будет. "Не будет в том числе потому, что накануне в Киев срочно прибыл Борис Грызлов. Можно спорить сколько угодно, был ли это жест давления или слабости. Но есть один безошибочный индикатор. Если Магомет не идёт к горе, гора идёт к Магомету. Иными словами, позиция гостя всегда является доказательством слабости позиции. Кремль в данном случае может сколько угодно вбрасывать инсайдерские новости о неких угрозах и ультиматумах, привезённых Грызловым. Реальность как раз противоположна. Здесь я бы ещё обратил внимание на одно важное обстоятельство. Порошенко в Киеве не было и он не стал туда мчаться сломя голову, чтобы встретиться с Грызловым, хотя для обычного украинского президента все было бы как раз наоборот", — шутит политтехнолог.

"Грызлов приехал, потому что, с одной стороны, Кремль спешит уйти из под западных санкций. С другой, Москве нужно как можно быстрее выйти из парадигмы замороженного конфликта. Особо прозорливые в окружении Путина уже поняли, что такой сценарий больше всего невыгоден именно Москве. Оттого неожиданный, как снег на голову Кличко, визит Грызлова — суть очередная попытка сбагрить назад в Украину мятежные непризнанные территории. Как и в случае с Крымом, Москва снова доказывает, что никакого долгосрочного плана, что делать с Донбассом, у неё нет. Есть импровизация, одно время дававшая нужный результат. Но как любая импровизация, рано или поздно она начинает играть уже против того, кто затевает авантюры и привык бить первым. В темное время легко спутать силуэт противника и запутаться в количестве оппонентов. И когда ты уже отыграл свой козырь неожиданности, инициатива часто оборачивается против самого зачинщика", — подытожил Березовец.

Напомним, директор Международного института демократий Сергей Таран рассказал в комментарии "Главреду", что визит Грызлова в Киев — это показуха, все можно было решить по телефону.