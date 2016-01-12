Россия снова будет бряцать оружием на границе с Украиной: угрожают трема новыми дивизиями

В 2016 году у границ с Украиной Министерство обороны РФ намерено провести стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2016".

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал на совещании с руководством российских вооруженных сил, пишет УНИАН.

"Не могу не остановиться на важнейшей задаче по формированию в этом году трех дивизий на западном направлении. Это также задача важнейшая", - сказал Шойгу.

Он также подчеркнул, что необходимо не только сформировать эти соединения, но и обустроить места постоянной дислокации, в частности, создать соответствующие полигоны, места для хранения техники и проживания личного состава, сказал Шойгу.

Кроме того, он заявил об укреплении потенциала стратегических ядерных сил и реализации оборонно-космических программ. В связи с этим, сказал Шойгу, в 2016 году в ракетных войсках стратегического назначения необходимо будет поставить на боевое дежурство 5 ракетных полков, оснащённых современными ракетными комплексами.

"При этом требуется планомерно совершенствовать инфраструктуру обеспечения стратегических ядерных сил, в первую очередь — пункты базирования стратегических подводных ракетоносцев и аэродромы дальней авиации", — заявил Шойгу.

По его словам, также планируется завершить обустройство военных объектов в островной части Арктики и формирование инфраструктуры на Курилах.

"Далее мы перейдем ко второму этапу строительства и создания наших баз в Арктике", — сказал Шойгу.

По его словам, в этом году будет продолжена практика внезапных проверок боевой готовности с привлечением федеральных и региональных органов власти. Такие проверки охватят все военные округа и рода войск. При их проведении самое пристальное внимание будет уделяться переброскам войск на дальние расстояния, созданию группировок на угрожаемых направлениях, отработке задач противовоздушной обороны с практическим применением авиации, подчеркнул глава Минобороны РФ.

Он также отметил, что в ракетных войсках стратегического назначения на боевое дежурство в 2015 году заступили 6 ракетных полков, оснащённых комплексами "Ярс" стационарного и подвижного базирования. Усилилась боевая мощь морских стратегических ядерных сил. В состав сил постоянной готовности введены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Кроме того, на новый качественный уровень выведены силы общего назначения.

В Сухопутных войсках за год сформировано 8 бригад различного назначения, сообщил Шойгу.

Напомним, в сентябре минобороны РФ проводило военные учения: по тревоге были подняты 10 тысяч десантников.