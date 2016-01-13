Разведчики узнали, куда боевики стянули "запрещенное" оружие

На востоке Украины боевики стянули под населенные пункты Первомайск, Горловка, Макеевка, Донецк, Мичурино, Безыменное запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщили в ГУ разведки Министерства обороны Украины.

В то же время в ведомстве уточнили, что там находятся танки, артиллерийские системы калибром более 100-мм (САУ) и тяжелая огнеметная система "Буратино".

"Представителям СММ ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах… (населенных пунктов — ред.) запрещенного Минскими договоренностями вооружения", — отметили разведчики.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.