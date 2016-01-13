Дипломат рассказал, почему Обама не увеличил военную помощь Украины

Президент США Барак Обама не увеличит военную поддержку Украины, дабы не подставлять следующего президента страны.

Такое мнение высказал эксперт Майдана иностранных дел Александр Хара в комментарии "Обозревателю".

"В США политическая культура на высоком уровне, а значит, если россияне не пойдут в наступление, ничего не поменяется в плане военной поддержки", — сказал Хара.

По мнению дипломата, американцы хотят создать институциональные основы нашего сектора безопасности.

"Реформирование Генштаба, защита военных коммуникаций, контроль. Это важно для логистики развертывания подразделений и процесса управления боем", — заверил Хара.

"В помощь 2016 года войдут системы защиты связи: русские используют средства подавления, что дает им преимущество еще до начала боя", — напомнил дипломат.

Эксперт обратил внимание на американскую помощь радарами. "Некоторые американские радары у нас уже есть, но в этом году должны быть поставлены более мощные, с большим диапазоном работы. Тут американцы очень осторожны. В США не хотят, чтобы мы перешли к обстрелу российской территории. Ведь раньше Москва только этого и ждала", — подчеркнул Хара.

Дипломат добавил: "Очень важная ниша — ПВО. Это наше слабое место, ВВС РФ имеют значительное преимущество. Наше небо, при полномасштабном конфликте, просто открыто. Поэтому нам помогут с системами поражения".

"Враг превосходит нас по всех параметрах. Мы должны делать акцент на силах быстрого реагирования, на диверсионных группах. Это для того, чтобы увеличивать цену расширения оккупированных территорий российскими войсками", — подытожил Хара.

Напомним, Обама подписал одобренный Конгрессом доработанный бюджет США на 2016 год на нужды национальной обороны, согласно которому Украине будет выделено для оказания военной помощи 300 млн долларов.

Во время ежегодного обращения к Конгрессу Обама заявил, что Украина уходит из орбиты влияния России.