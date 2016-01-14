Обама напомнил Путину, что из Украины нужно уходить, потом придется убегать — обозреватель

Резонансное выступление президента США Барака Обамы перед Конгрессоми последовавший затем звонок президенту РФ Владимир Путину — еще одно напоминание России, что она должна уйти из Украины и Сирии, пока еще есть возможность сохранить лицо.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Слова Обамы про Украину наделали много шума. Конечно, Барак имел в виду, что Россия прилагает усилия, чтобы удержать Украину в зоне своего влияния. А разве это для кого-то секрет? Я пишу об этом 2 года", — напомнил политический эксперт.

"Но с помощью США и других стран проукраинской мировой коалиции Украина вышла из этой "зоны". Мы географически, ментально и уже экономически — часть Европы и назад дороги нет. Как бы Россия ни пыталась нас догонять и ранить своими кровавыми лапами", — подчеркнул политолог.

Он напомнил еще два очень важных события, связанных незримой нитью с Украиной.

"Цена нефти марки Брент опустилась ниже 30 долл. за бочку, и Барак решил лично сообщить об этом Путину, а также напомнить, что из Украины и Сирии нужно уходить. Пока можно уходить... Ведь иначе потом придется убегать. И красивым способом уходить —организовать выборы на Донбассе по украинским законам", — резюмировал Олег Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель рассказал, что стремительное развитие событий заставляет Россию лихорадочно посылать гонцов в Киев с дальнейшими и улучшенными предложениями по "мягкой капитуляции". "Потому что в противном случае может наступить позорная "жесткая капитуляция" под вспышки телекамер. И тогда уже никто не пойдет навстречу России в их просьбах хотя бы дать им возможность сохранить лицо", — заметил он.