В штабе АТО рассказали, сколько военных России находятся на Донбассе

На территории Донецкой и Луганской областей находятся более семи тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом во время брифинга по видеосвязи сообщил спикер штаба АТО Антон Миронович, пишет УНИАН.

В то же время он уточнил, что на Донбассе украинским силовикам противостоит группировка численностью около 40 тыс. человек.

"...разведка почти ежедневно продолжает информировать нас о распрях среди боевиков, кадровых чистках и уже почти массовых случаях дезертирства", — добавил спикер штаба спецоперации.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил о наличии неопровержимых доказательств пересечения границы Украины новейшей российской военной техникой и подразделениями армии страны.