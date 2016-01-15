Итоги от Порошенко: о чем промолчал президент?

15 января 2016, 15:10

Об увольнении всего Кабмина вместе с премьером речь пока не идет.

Петр Порошенко

На первой в нынешнем году пресс-конференции президент подвел итоги 2015-го и в общих чертах обрисовал планы. Он воздержался от жестких оценок и не назначил виновных в том, что не все реформы удалось реализовать, похвалил работу лишь избранных и напророчил успех для страны в предстоящем году. При этом, отвечая на ряд ключевых вопросов, глава государства о многих нюансах умолчал.

Петр Порошенко подчеркнул, что Минские соглашения не подлежат пересмотру, но Украина будет настаивать на уточнении дат их выполнения. Что по этому поводу думают в России, очевидно, ему передал Борис Грызлов, а подконтрольные Москве боевики на вновь объявленный режим тишины ответили усиленным обстрелом украинских позиций. В ходе регулярных телефонных переговоров в формате "нормандской тройки", очевидно, рецепт убеждения Владимира Путина тоже не найден. Хозяин Кремля жестко стоит на позиции "утром — конституционная реформа, вечером — подумаем о реализации следующих пунктов соглашений". Хотя спикер парламента Владимир Гройсман уверяет, что численность сторонников децентрализации среди депутатского корпуса растет не по дням, успешность голосования за изменения в Конституцию пока под большим вопросом. Утвердить их нужно до начала февраля, в противном случае долгую процедуру придется начинать заново. Каковы будут дальнейшие шаги украинского руководства в случае провала голосования, непонятно.

Вопрос возвращения Крыма президент предлагает решать в более широком формате "Женева+" с привлечением США, других стран ЕС и, возможно, подписантов Будапештского меморандума. Мнение потенциальных участников пока неизвестно. Идею расширения формата переговоров по урегулированию в Украине еще полгода назад активно продвигал нынешний президент Польши Анджей Дуда, правда, тогда Порошенко его инициативу не поддержал. Ну, а Путин, как известно, и вовсе считает, что аннексия полуострова прошла в соответствии с нормами международного права. Появление его за столом переговоров по возвращению Крыма Украине пока представляется фантастическим. "Женева+" — план не на предстоящий год, как минимум до восстановления мира на Донбассе его реализацию всерьез не будут даже обсуждать.

Вопреки традиции назначать виновных в провалах, президент воздержался от критики в адрес правительства и парламента. Он лишь отметил, что ждет от коалиции слаженной работы и выполнения коалиционного соглашения. И передал "привет" части депутатского корпуса, нацеленной на досрочные выборы, пообещав их не допустить. Попутно успокоив союзников БПП из премьерской фракции. Впрочем, слова президента, скорее всего, кпд коалиции не повысят, и избежать перевыборов Рады поможет лишь резкое усиление инстинкта самосохранения у депутатов. В ближайшее время коалиции предстоит пройти очередной тест на выживание — провести кадровые перестановки в правительстве. Заменить хотя бы тех министров, которые сами попросились на выход. Об увольнении всего Кабмина вместе с премьером речь пока не идет. Хотя, судя по чрезмерной активности в последнее время Арсения Яценюка, фонтанирующего популизмом, кресло под ним шатается с большой амплитудой.

Впрочем, и хороших слов в адрес работы правительства Порошенко тоже не нашел. Он похвалил лишь "грузинский десант", который лично пригласил для проведения реформ. Правда, о министре здравоохранения Александре Квиташвили, который не добился заметных успехов на своем поприще и еще летом подал в отставку, не упомянул. Как и не сказал, кто мог бы провести реформу медицины, которую глава государства назвал одной из главных в нынешнем году. Доволен Порошенко также работой еще одного своего выдвиженца — главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, несмотря на продолжающий падать курс национальной валюты и хрупкую финансовую стабильность. Правда, учитывая войну на Донбассе и не очень благоприятную внешнюю конъюнктуру для нашего экспорта, действия регулятора финансового рынка можно считать удовлетворительными.

Что касается темы борьбы с коррупцией, результаты которой пока украинцам сложно заметить, то Порошенко акцентировал на том, что  весь 2015-й год прошел под знаком создания всей необходимой для этого инфраструктуры и антикоррупционные органы в полную силу заработают лишь сейчас. На фоне поднятой президентским наместником в Одесской области антикоррупционной волны отсутствие уголовных дел против видных коррупционеров выглядит странно. Но президент вывел из-под удара генпрокурора Виктора Шокина, заявив, что ловить нечистых на руку чиновников отныне обязаны другие. Не уточнив при этом, сколько времени новичкам потребуется на раскачку и налаживание процесса. Зато напомнил парламентариям о необходимости провести судебную реформу через внесение изменений в Конституцию, высказав надежду, что до лета они с задачей справятся. Похоже, приговоры по громким коррупционным делам если и появятся, то в лучшем случае лишь к концу года. У антикоррупционного "ребенка" не меньше семи нянек, так что и результаты будут соответствующие.  

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АТО Донбасс Крым Минск статья авторская статья Гейчук Наталия Гейчук пресс-конференция
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