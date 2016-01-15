У Порошенко назвали самое "горячее" направление на Донбассе: карта зоны АТО

В четверг, 14 января, в зоне АТО на Донбассе сохранялась напряженная боевая обстановка, террористы открывали огонь из разного оружия.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что противник продолжает систематически нарушать "режим тишины", прежде всего, на Донецком направлении.

"Также враг эпизодически применяет тяжелое вооружение (запрещено Минскими соглашениями — ред.) — 82-мм минометы", — отметил военнослужащий.

По его словам, на Донецком направлении наиболее неспокойно вчера было вблизи населенного пункта Новгородское, где противник дважды открывал огонь из этого оружия, там же стрелял вражеский снайпер.

На Мариупольском направлении террористы неоднократно нарушали "тишину" вблизи Марьинки. "В частности, на этом участке фронта активизировались вражеские снайперы (вчера там было три таких обстрела)", — добавил Лысенко.

Кроме того, спикер Администрации Президента сообщил, что в течение минувших суток в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, однако два бойца получили ранения.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что на востоке Украины боевики стянули под населенные пункты Первомайск, Горловка, Макеевка, Донецк, Мичурино, Безыменное запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Карта: mediarnbo.org