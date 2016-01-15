Российский бизнесмен: Порошенко должен договариваться с Грызловым только о капитуляции Путина

Президент Украины Петр Порошенко должен вести переговоры с представителем РФ в Трехсторонней контактной группе Борисом Грызловым только о капитуляции России и лично ее президента Владимира Путина.

Такое мнение на своей странице выразил российский бизнесмен, финансист и блогер Слава Рабинович в Facebook.

"Среди многих прочих, в России есть два международных и военных преступника: Грызлов и Сурков (Советник президента России, —ред.). Грызлов ведёт секретные переговоры с Порошенко, а Сурков ведёт секретные переговоры с Нуланд (помощник Госсекретаря США, — ред.). Если и вести с ними дела, то только в одном качестве: если у них есть официальные полномочия подписывать немедленную, безусловную и безоговорочную капитуляцию России в её войне против Украины, то тогда её и только её можно подписывать, убедившись в действии таких полномочий. После чего их, а также их пособников и подельников, надо транспортировать прямиком в Гаагу", — отметил Рабинович.

По его словам, именно Грызлов и Сурков являются одними из главных архитекторов преступлений против украинского народа.

"Аннексии Крыма, разработки и приведения в действие плана по расчленению оставшейся Украины, созданию т.н. "Новороссии", образованию т.н. ДНР и ЛНР, со всеми последствиями: с десятками тысяч убитых и раненых украинских граждан, с миллионами беженцев, со сбитым над Донбассом "Боингом", с созданием на Донбассе европейской версии Сомали", — подчеркнул блогер.

"Путин продулся в Украине, продулся на Донбассе и продуется в Крыму. Он посылает двух своих государственных, международных и военных преступников вести тайные переговоры с Порошенко и Нуланд. Без понимания сути переговоров общественностью Украины и общественностью России. И без немедленной, безусловной и безоговорочной капитуляции Путина и РФ.

Капитуляции в чём?! Украина даже не признала, что против неё шла и идёт война!!! Гибридная война? Пожалуйста, это можно, это ОК, это даёт нам возможность не признавать наличие настоящей войны!

И поэтому сейчас Грызлов и Сурков имеют возможность договариваться о чём-то тихо, секретно, шёпотом, и не о капитуляции Путина, и без отъезда в Гаагу.

Уму не постижимо вести переговоры с Грызловым и Сурковым от имени украинского народа, если речь не идёт о капитуляции Путина. Вспоминаются позорные эпизоды 30-х годов ХХ века", — подчеркнул Рабинович.

Напомним, ранее Слава Рабинович объяснил, почему в 2016 году властям России будет не до войн.