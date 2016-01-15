Ситуация на Донбассе улучшилась: боевики нарушали "тишину" только вокруг Донецка

Сегодня, 15 января, ситуация в зоне проведения АТО существенно улучшилась. Боевики пророссийских вооруженных бандформирований лишь 17 раз применяли оружие против украинских воинов. Все эпизоды нарушения противником режима "полной тишины" зафиксированы под Донецком и на Горловско-Светлодарской дуге.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

В частности, больше всего обстрелов захватчики совершили по украинским позициям в районе Марьинки.

Боевики там применяли стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

По опорным пунктам сил АТО у Песков, Опросного и южнее Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия. "Работал" там и вражеский снайпер.

Севернее Горловки кремлевские наемники обстреливали из стрелкового оружия Новгородское, автоматических станковых гранатометов — Майорськ. Восточнее, в сторону украинских воинов, которые несут службу неподалеку Луганского, бандиты открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов.

А неподалеку от Троицкого, что на границе Донецкой и Луганской областей, оккупанты применяли станковый противотанковый гранатомет.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что на востоке Украины боевики стянули под населенные пункты Первомайск, Горловка, Макеевка, Донецк, Мичурино, Безыменноезапрещенное Минскими соглашениями вооружение.