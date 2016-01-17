Блогер о встрече помощника Путина и Нуланд: россиян "макнули лицом" в тяжелые обстоятельства

В России во время переговоров между помощником российского президента Владиславом Сурковым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд, Штаты "макнули лицом российскую делегацию в тяжелые обстоятельства".

Об этом волонтер, блогер, помощник народного депутата Украины Денис Пятигорец написал на своей странице Facebook, ссылаясь на данные Госдепа Штатов.

В то же время он уточнил, что мероприятие состоялось в городе Пионерский Калининградской области РФ, а его участники говорили шесть часов о Донбассе.

"Сразу после этого Карлито (президент России Владимир Путин — ред.) в Кремле созвал свой Совбез, чтобы обсудить результаты этих переговоров", — отметил помощник наодного избранника.

Между тем, по его словам, после встречи российских и американских политиков Госдеп сделал три важных заявления, которые вселяют надежду в скором завершении войны на Донбассе:

— встреча прошла конструктивно ("Это очень важная фраза. Ее говорят каждый раз, когда США на переговорах с РФ макнет российскую делегацию лицом в… тяжелые обстоятельства их ненужного бытия", — объяснил волонтер);

— Россия начинает относиться к санкциям более серьезно;

— РФ демонстрирует готовность дипломатического решения конфликта в Донбассе, а значит есть надежда, что антироссийские санкции могут быть отменены уже 2016 года, но они буду сняты только после выполнения всех пунктов Минских договоренностей.

Напомним, ранее политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец выразил мнение, что власти Российской Федерации снова пытаются "сбагрить" Украине самопровозглашенные ДНР и ЛНР.