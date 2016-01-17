Ситуация в АТО: боевики более 20 раз обстреляли наших воинов

Сегодня, 17 января, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе наемники российско-террористических войск 23 раза обстреляли позиции украинских военных. Особенно сложной остается ситуации в районе Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Боевики открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

По данным военных, боевики применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы по позициям в Песках и Опытному.

Около 16.00 российские наемники активизировались на Мариупольском направлении. Боевики обстреляли из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО неподалеку Талаковки.

Штаб зафиксировал обстрелы позиций сил АТО у Новгородского на Донецком направлении. Боевики применяли 82-мм миномет, гранатометы и стрелковое оружие.

Силы АТО устойчиво придерживаются режима "полной тишины" и не поддаются на провокации террористов, подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что наибольшее количество обстрелов зафиксировано за прошедшие сутки в районе донецкого аэропорта.

видео: Військове телебачення України