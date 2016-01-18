В Европе сообщили хорошую новость для Украины по безвизовому режиму

В Еврокомиссии подтвердили, что в первом квартале этого года выступят с предложением к Совету Европейского Союза ввести безвизовый режим для Украины.



Об этом перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе сказал еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, пишет Европейская правда.

"По Украине остаются определенные обязательства, взятые президентом и премьер-министром, которые должны быть выполнены. Но мы ожидаем, что очень скоро будет отчет, мы получим оценку и в первом квартале мы сможем выступить с предложением (об отмене виз — ред.)", — заявил он.

По словам Хана, то же касается и Грузии.

Ранее президент Петр порошенко заявил, что украинцы не только своими действиями, но и кровью заслужили безвизовый режим с Европейским Союзом.

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