В СБУ рассказали, сколько человек могут быть освобождены из плена боевиков

Силовики не анонсируют дня, времени и места освобождения заложников, отметил Тандит.
Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что украинская сторона в ближайшие дни надеется на освобождение 25 человек из плена боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.
В то же время собеседник журналистов уточнил, что "говорить о чем-то конкретно пока сложно".
"Мы никогда не анонсируем дня, времени и места освобождения заложников. Каждый раз, когда мы туда заходим за нашими ребятами, проводится военная операция", — отметил Тандит.
По его словам, "те, кто туда заходят, фактически рискуют жизнью". "Поэтому все данные закрыты. Мы только можем сказать, что в любой момент в течение нескольких часов мы можем забрать наших ребят", — подчеркнул советник.
Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявлял, что власти Российской Федерации используют захваченных в плен террористами украинцев в качестве политических заложников.