В СБУ рассказали, сколько человек могут быть освобождены из плена боевиков

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что украинская сторона в ближайшие дни надеется на освобождение 25 человек из плена боевиков самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

В то же время собеседник журналистов уточнил, что "говорить о чем-то конкретно пока сложно".

"Мы никогда не анонсируем дня, времени и места освобождения заложников. Каждый раз, когда мы туда заходим за нашими ребятами, проводится военная операция", — отметил Тандит.

По его словам, "те, кто туда заходят, фактически рискуют жизнью". "Поэтому все данные закрыты. Мы только можем сказать, что в любой момент в течение нескольких часов мы можем забрать наших ребят", — подчеркнул советник.

Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявлял, что власти Российской Федерации используют захваченных в плен террористами украинцев в качестве политических заложников.