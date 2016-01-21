Разведчики узнали: на Донбассе военным России ограничили передвижения

На захваченной боевиками части Донбасса командование военных РФ ограничило передвижения бойцов, чтобы избежать конфликтных ситуаций с местным населением.

Об этом говорится на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

В то же время в ведомстве уточнили, что на востоке страны среди людей растет недовольство действиями "властей".

"… (командованием — ред.) принято решение об ограничении передвижения кадровых военнослужащих ВС РФ за пределами мест расположения", — отметили разведчики.

Напомним, ранее журналист Сергей Рахманин заявил, что на востоке Украины Россия уменьшила количество своих военных, однако завезла туда много оружия и активизировала обучение "местных кадров".