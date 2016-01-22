Порошенко поздравил украинцев с Днем Соборности: назвал главный приоритет властей

Президент Петр Порошенко поздравил граждан Украины с Днем Соборности и Свободы страны и призвал их к единству.

Об этом говорится в его обращении, размещенном на сайте главы государства.

В то же время политик подчеркнул, что восстановление территориальной целостности является главным приоритетом властей.

"Соборность — это неделимое целое из всех украинских земель, которые когда-то принадлежали к разным империям, а теперь объединены в независимое европейское украинское государство", — отметил президент.

По его словам, "мы говорим на украинском, русском, крымскотатарском и других языках, но консолидирует нас единственный государственный — украинский". "У нас — общее прошлое, и проблемы — одинаковые. И мы вместе радуемся, и вместе скорбим", — добавил он.

Также политик подчеркнул, что граждане прикипают к экранам, когда играет наша сборная по футболу. "Никогда не забуду того всплеска патриотизма, который — я видел собственными глазами — демонстрировал сине-желтый Донецк во время Евро-2012", — сказал Порошенко.

При этом глава государства пообещал, что "эти цвета вместе с трезубом вернутся на свое законное и естественное место в Донецке и Луганске, в Симферополе и Севастополе".

"Такие сложнейшие задачи, как возвращение Украины на Донбасс и деоккупация Крыма, планирую решать в первую очередь политико-дипломатическим и международно-правовым путем, укрепляя одновременно обороноспособность государства и наши Вооруженные Силы", — объяснил политик.

Кроме того, президент сообщил, что "в 15-м году мы не просто выстояли и сохранили страну — мы изменили повестку дня". "В прошлом январе еще стоял вопрос: как выжить. Теперь стоит вопрос: как стать успешной страной. В этом году реформы начнут приносить результаты", — заверил он.

Напомним, в прошлом году в Киеве на мосту Патона также состоялась традиционная акция — "Живая цепь Соборности". Узнать больше о ней, а также посмотреть фото и видео с места события можно здесь.

Фото: president.gov.ua, видео: Адміністрація Президента України