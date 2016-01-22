В Киеве суд рассматривает апелляцию защиты на арест Корбана

В пятницу, 22 января, Апелляционный суд города Киев продолжает рассматривать жалобу защиты лидера партии УКРОП Геннадия Корбана на решение Днепровского райсуда столицы о содержании его под стражей.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что до решения последнего суда политик находился под домашним арестом.

Напомним, 31 октября 2015 года в Днепропетровске СБУ задержала Геннадия Корбана, также правоохранители провели обыски в офисах партии УКРОП и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера. Узнать больше о деле политика можно здесь.

Видео: Партія УКРОП