Оценочная миссия ООН займется ситуацией на Донбассе

В Украине начинает работу оценочная миссия Организации объединенных наций.

Миссия сосредоточится на разминировании и гуманитарных вопросах урегулирования ситуации на Донбассе, сообщает УНИАН.

В МИД сообщали, что в состав миссии войдут представители Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Службы ООН по вопросам разминирования. Они будут работать в Украине в течение двух недель.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что мины и остатки боеприпасов и техники влекут за собой увечья и даже смерть гражданских жителей. По его словам, организация готова выделять на операции по разминированию существенные средства.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина попытается организовать поездкуна Донбасс группы постоянных представителей стран — членов Совета безопасности ООН, чтобы убедить их в необходимости миротворческой операции.